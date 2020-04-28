Тирасполь, , 22:16 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организует мониторинговую миссию в Приднестровье для ознакомления с практикой борьбы с коронавирусом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в МИД Приднестровья, организацию поездки обсудили в ходе телефонного разговора 28 апреля министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и представитель ВОЗ в Молдавии Игорь Поканевич. Стороны условились в ближайшее время заняться проработкой организационно-технических аспектов визита.

С призывом о проведении мониторинговой миссии ВОЗ в ПМР ранее выступила приднестровская сторона. В дальнейшем эта инициатива была поддержана Всемирной организацией здравоохранения.

После того, как ОБСЕ и другие международные посредники в молдавско-приднестровском урегулировании отказали Молдавии в созыве «экстренного» заседания в формате «5+2» для обсуждения «самоизоляции» Приднестровья от Молдавии в период пандемии, идею мониторинговой миссии ВОЗ в ПМР поддержал и Кишинев.

«Внешнеполитическое ведомство приветствует конструктивный настрой ВОЗ, а также позицию международного сообщества, которое отказом от проведения надуманного экстренного заседания «5+2» по просьбе молдавской стороны продемонстрировало четкое понимание того, что в нынешний сложный период необходимо сфокусироваться на предметной работе профильных экспертных групп и борьбе с коронавирусной инфекцией, а не заниматься спекуляциями и политическими играми», — заявили в МИД ПМР.

Ранее Приднестровье призвало Молдавию отказаться от дальнейших лживых инсинуаций относительно эпидемиологической обстановки в ПМР. А приглашение в Приднестровье специалистов ВОЗ стало ответом на выпады Кишинева в отношении приднестровских медработников, а также на обвинения молдавских чиновников в сокрытии информации об эпидемиологической обстановке в Приднестровье.

ИА REGNUM отмечает, что в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР, задержала груз запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких, заблокировала ввоз компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, а также блокировала доставку оборудования для обеспечения безопасности медперсонала в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены тысячи зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

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