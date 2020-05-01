Париж, , 08:45 — REGNUM Мобильное приложение для отслеживания контактов людей, заражённых новым коронавирусом во Франции, должно быть готов до конца мая, заявила директор по технологиям и инновациям компании Orange Мари-Ноэль Жего-Лавезьер. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший оператор мобильной связи во Франции — компания Orange — ведёт переговоры о совместной разработке этого приложения с американской компанией Apple.

«Встречи проходят почти каждый день. Это еще не готовая сделка, но мы ведёт динамичное обсуждение с Apple, что неплохо», — добавил генеральный директор Orange Стефан Ричард.

Подобные приложения разрабатываются ещё в нескольких странах Евросоюза. Массовая установка таких приложений на смартфоны должна помочь контролировать распространение коронавирусной инфекции, отслеживая контакты пользователей мобильных устройств с помощью данных о геолокации. В случае подтверждения заражения соответствующее предупреждение будет рассылаться всем людям, недавно контактировавшим с заболевшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля правительство Австралии выпустило приложение для контроля COVID-19. Мобильное приложение получило название COVIDSafe, его установка является добровольной.