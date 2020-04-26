Канберра, , 10:21 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон представил мобильное приложение для отслеживания контактов людей, заражённых новым коронавирусом 26 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

Разработанное по заказу правительства Австралии приложение для мобильных устройств получило название COVIDSafe. С помощью данных о геолокации смартфона это приложение позволяет отслеживать контакты людей и предупреждать их в случае выявления коронавирусной инфекции у кого-то из недавних собеседников. Установка приложения является добровольной, однако в правительстве уверяют, что его широкое использование поможет замедлить распространение коронавирусной инфекции.

«Чем больше людей загрузят это важное для общественного здравоохранения приложение, тем выше будет уровень безопасности для них самих и их семей. Благодаря этому мы сможем раньше снять ограничения, чтобы все вернулись к работе и увлечениям», — отметил Моррисон.

На сайте министерства здравоохранения Австралии объясняется порядок сбора и хранения информации. Приложение записывает дату, расстояние и продолжительность контакта. Вся собранная информация хранится на телефоне пользователя, доступ к ней могут получить только должностные лица государственных медицинских учреждений. В любое время пользователь может удалить приложение COVIDSafe, однако уже собранная информация будет храниться до окончания пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте правительство Сингапура выпустило аналогичное мобильное приложение TraceTogether для сдерживания распространения коронавируса.