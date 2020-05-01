Алма-Ата, Казахстан, , 08:44 — REGNUM Власти Алма-Атинской области закрыли на карантин город Жаркент и село Заречное. Об этом заявил пресс-секретарь акима (главы) региона Галымурат Жукел, передает 1 мая телеканал «Хабар 24».

По его словам, село Заречное закрыто полностью для выезда. Местным жителям разрешается один раз в день выходить в магазины или аптеки. Кроме того, в селе запрещено пользоваться личным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая в Казахстане выявили 3504 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 866 человек, скончались — 25. В Алма-Атинской области обнаружили 142 случая заражения.

Читайте также: В Нур-Султане коронавирусом заразились 150 медиков