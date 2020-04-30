Нур-Султан, , 14:42 — REGNUM Более 150 медицинских работников в Нур-Султане заразились коронавирусом. Об этом 30 апреля заявила глава городского управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова на брифинге.

По её данным, во время исполнения служебных обязанностей заразились около 30% медработников. Кисикова добавила, что все случаи заражения среди медиков расследует специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Казахстане выявили 3356 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 858 человек, скончались — 25. Наибольшее число случаев выявили в Алма-Ате — 1028 и Нур-Султане — 639.

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