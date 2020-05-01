Магаданская область, , 08:28 — REGNUM В День весны и труда, который отмечается во всех регионах РФ в режиме самоизоляции в связи с недопущением распространения коронавируса, в Магадане по главной улице города прошла колонна муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Оркестр прошёл с музыкой по главной улице Магадана Пресс-служба мэрии Магадана

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На 30 минут проспект Ленина в Магадане превратился в концертную площадку оркестра. В колонне было 19 музыкантов. Они исполнили такие произведения, как «Москва майская», «День Победы», «Всё выше и выше» и другие.

Оркестр прошёл с музыкой по главной улице Магадана Пресс-служба мэрии Магадана

Жители города приветствовали музыкантов из окон своих квартир и пели любимые песни. Отметим, что 1 мая в Магадане пошёл крупный снег.

Также оркестр дал небольшой концерт под окнами дома-интерната «Ветераны Колымы», в котором проживают труженики тыла, дети войны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда.

Люди радостно приветствовали оркестр в Магадане Пресс-служба мэрии Магадана

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за пандемии коронавируса Первомай в России встречают в онлайн режиме. Например, на Камчатке на специальном портале ведётся виртуальное «шествие» колон трудящихся — представители разных сфер экономики записали на видео поздравления с Днём весны и труда.