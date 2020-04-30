А из нашего окна… Первомай на самоизоляции в Приморском крае. Фото Алексей Иванов, ИА REGNUM
Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и председатель Законодательного собрания автономной области Любовь Павлова поздравили жителей региона с Днём весны и труда. В поздравлении они отметили, что Первомай по-прежнему остаётся символом трудовых свершений и традиций, которые есть уже не только у предприятий и организаций с богатой историей, но и у тех, что появились в последние годы.
«От души желаем вам весеннего настроения, здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех делах и начинаниях!», — говорится в поздравлении.
Поздравляя с Первомаем губернатор Хабаровского края Сергей Фургал особые слова благодарности адресовал врачам и медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
«Особые слова благодарности адресую в этот день нашим врачам и медицинским работникам, на чьи плечи легла борьба с распространением коронавируса. День и ночь они делают все возможное, чтобы спасти жизни наших земляков. Восхищает их преданность профессии, стойкость и мужество.
Впереди у нас много дел на благо родного края. Несмотря ни на что, вовремя началась посевная кампания. Первыми вышли на работу крупные промышленные предприятия региона. В сложившихся обстоятельствах наша главная задача — сохранить как можно больше рабочих мест. Для этого вводятся новые меры поддержки для бизнеса. Мы все много трудимся, чтобы жизнь в Хабаровском крае была благополучной для нас и наших детей. Желаю всем крепкого здоровья и оптимизма! С праздником!» — отметил Фургал.