Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и председатель Законодательного собрания автономной области Любовь Павлова поздравили жителей региона с Днём весны и труда. В поздравлении они отметили, что Первомай по-прежнему остаётся символом трудовых свершений и традиций, которые есть уже не только у предприятий и организаций с богатой историей, но и у тех, что появились в последние годы.

«От души желаем вам весеннего настроения, здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех делах и начинаниях!», — говорится в поздравлении.