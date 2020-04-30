Глава правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции 30 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим Мишустин принял решение о самоизоляции по рекомендации врачей.

Временно исполняющим обязанности главы российского правительства стал первый заместитель председателя Андрей Белоусов. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом у Михаила Мишустина, — в материалах ИА REGNUM.