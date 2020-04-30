1 Мая
 
7:11

Премьер-министр Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья. Об этом Моди 1 мая написал на своей странице в Twitter.

0:02

Песков рассказал, уйдёт ли Мишустин с поста главы правительства РФ

Сообщения ряда СМИ о планах снятия Михаила Мишустина с должности главы правительства опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает 30 апреля агентство РИА Новости.

30 Апреля
 
23:14

«Коммерсантъ»: в правительстве, кроме Мишустина, есть ещё заражённые

В правительстве Российской Федерации есть зараженные коронавирусом, помимо председателя правительства Михаила Мишустина — «Коммерсантъ».

22:46

Мишустина будут лечить от COVID-19 в медучреждении

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, у которого сегодня выявили коронавирус, будет помещен в медицинское учреждение, где он будет проходить курс лечения.

22:19

«У нас нет суперлекарств, спрятанных для премьер-министров. То, что у нас есть, это для обычных людей», — врач Александр Мясников в эфире «Соловьёв LIVE».

22:07

Главврач московской ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко о возможном течении болезни Мишустина:

«Есть два пути. Первый — лихорадка, 39, 39,5, под 40, которая длится пять дней, шесть, семь. […] Второй — когда у пациентов температура невысокая, 37, 37,5. Эти пациенты, я бы сказал, уходят больше в дыхательную недостаточность».

22:00

По данным телеведущего Владимира Соловьёва, сказанным в эфире «Соловьёв LIVE», информация о высокой температуре Мишустина пока не подтверждается, председатель правительства «чувствует себя неплохо».

21:47

Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщила агентству РИА Новости, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

21:27

Контактировавшие с Мишустиным будут изолированы и сдадут тесты на COVID-19

Служащие правительства, контактировавшие с премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы и сдадут анализы на коронавирусную инфекцию, cообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

21:04

Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков заявил, что Михаил Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одной из больниц.

21:03

Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков заявил, что Михаил Мишустин ограничил очные контакты ещё несколько недель назад. По его словам, все, кто в последнее время контактировал с премьер-министром, будут изолированы и сдадут тесты на коронавирус.

20:53

Как сообщает издание «Коммерсантъ», в правительстве РФ есть ещё лица, которые заразились коронавирусом, и на данный момент они находятся на самоизоляции.

При этом издание отмечает, что из симптомов коронавируса у главы правительства РФ Михаила Мишустина имеется высокая температура.

20:46

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что несмотря на заражение председателя правительства России Михаила Мишустина коронавирусом, без его мнения решения по экономическим вопросам приниматься не будут.

Путин: без мнения Мишустина решения по экономике приниматься не будут

20:11

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил жителей страны оставаться дома.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал Мишустин.

20:09

Собянин прокомментировал заражение Мишустина: «Это сигнал всем нам»

Тот факт, что коронавирусом заразился председатель правительства России Михаил Мишустин, является предостережением для всех. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

20:09

СМИ отмечают, что в последний раз президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин находились в одном помещении 24 марта — на совещании о мерах по поддержке экономики.