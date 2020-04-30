Премьер-министр Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья. Об этом Моди 1 мая написал на своей странице в Twitter.
Песков рассказал, уйдёт ли Мишустин с поста главы правительства РФ
Сообщения ряда СМИ о планах снятия Михаила Мишустина с должности главы правительства опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом сообщает 30 апреля агентство РИА Новости.
«Коммерсантъ»: в правительстве, кроме Мишустина, есть ещё заражённые
В правительстве Российской Федерации есть зараженные коронавирусом, помимо председателя правительства Михаила Мишустина — «Коммерсантъ».
Мишустина будут лечить от COVID-19 в медучреждении
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, у которого сегодня выявили коронавирус, будет помещен в медицинское учреждение, где он будет проходить курс лечения.
«У нас нет суперлекарств, спрятанных для премьер-министров. То, что у нас есть, это для обычных людей», — врач Александр Мясников в эфире «Соловьёв LIVE».
Главврач московской ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко о возможном течении болезни Мишустина:
«Есть два пути. Первый — лихорадка, 39, 39,5, под 40, которая длится пять дней, шесть, семь. […] Второй — когда у пациентов температура невысокая, 37, 37,5. Эти пациенты, я бы сказал, уходят больше в дыхательную недостаточность».
По данным телеведущего Владимира Соловьёва, сказанным в эфире «Соловьёв LIVE», информация о высокой температуре Мишустина пока не подтверждается, председатель правительства «чувствует себя неплохо».
Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщила агентству РИА Новости, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Контактировавшие с Мишустиным будут изолированы и сдадут тесты на COVID-19
Служащие правительства, контактировавшие с премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы и сдадут анализы на коронавирусную инфекцию, cообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков заявил, что Михаил Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одной из больниц.
Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков заявил, что Михаил Мишустин ограничил очные контакты ещё несколько недель назад. По его словам, все, кто в последнее время контактировал с премьер-министром, будут изолированы и сдадут тесты на коронавирус.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», в правительстве РФ есть ещё лица, которые заразились коронавирусом, и на данный момент они находятся на самоизоляции.
При этом издание отмечает, что из симптомов коронавируса у главы правительства РФ Михаила Мишустина имеется высокая температура.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что несмотря на заражение председателя правительства России Михаила Мишустина коронавирусом, без его мнения решения по экономическим вопросам приниматься не будут.
Путин: без мнения Мишустина решения по экономике приниматься не будут
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил жителей страны оставаться дома.
«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал Мишустин.
Собянин прокомментировал заражение Мишустина: «Это сигнал всем нам»
Тот факт, что коронавирусом заразился председатель правительства России Михаил Мишустин, является предостережением для всех. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
СМИ отмечают, что в последний раз президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин находились в одном помещении 24 марта — на совещании о мерах по поддержке экономики.