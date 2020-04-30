Москва, , 20:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что, несмотря на заражение председателя правительства России Михаила Мишустина коронавирусом, без его мнения решения по экономическим вопросам приниматься не будут. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 апреля, в ходе онлайн-совещания.

Мишустин проинформировал президента, что его последние тесты на коронавирус дали положительный результат, в связи с чем ему нужно самоизолироваться. Исполнять обязанности главы правительства Мишустин предложил Андрею Белоусову — первому вице-премьеру.

Путин согласился с предложением и подписал указ о назначении Белоусова временно исполняющим обязанности главы правительства России. Мишустину Путин пожелал скорейшего выздоровления.

Мишустин пообещал, что по-возможности он будет на связи с членами правительства.

Также Путин подчеркнул, что ни одно решение по экономическим вопросам даже в этих условиях не будет приниматься без мнения Мишустина.

Отдельно глава государства попросил Мишустина позвонить ему сразу после того, как его поместят в больницу.