Москва, , 14:00 — REGNUM Наличие антител в организме человека, перенесшего заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, не гарантирует того, что он защищён от вероятности вновь заразится. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует», — сказала в интервью ТАСС Вуйнович.

Она подчеркнула, что пока неизвестно, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее академик РАН, специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова заявляла, что заразившиеся новым коронавирусом и переболевшие COVID-19 граждане, возможно, не всегда приобретают иммунитет. По её словам, наличие антител в организме не указывает на то, что человек приобрел иммунитет. Они говорят лишь о том, что человек переболел.

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