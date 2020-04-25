Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
Однако, согласно заявлению ВОЗ, наличие антител от SARS-CoV-2 в крови пациентов ещё не означает, что они не будут повторно заражены коронавирусной инфекцией, и существуют сопутствующие факторы, которые «могут быть критическими для восстановления».
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