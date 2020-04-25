Женева, Швейцария, , 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.

«Некоторые правительства предположили, что обнаружение антител… может послужить основой для «иммунного паспорта» или «сертификата нулевого риска», который позволил бы людям путешествовать или вернуться к работе» , — отмечается в заявлении ВОЗ.

Однако, согласно заявлению ВОЗ, наличие антител от SARS-CoV-2 в крови пациентов ещё не означает, что они не будут повторно заражены коронавирусной инфекцией, и существуют сопутствующие факторы, которые «могут быть критическими для восстановления».

Читайте также: Число жертв эпидемии за 16 дней удвоилось до 200000