Хабаровск, , 06:22 — REGNUM Жителей регионов Дальнего Востока, которые застряли в китайском Шанхае, планируют вывезти на Родину в начале мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росавиации.

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Вывозные рейсы запланированы на 2 мая. Вылет будет возможен для жителей Приморского и Хабаровского краев, Приамурья, Якутии, Еврейской АО и Забайкалья.

Рейсы будут выполняться из Шанхая во Владивосток и Благовещенск.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни россиян вывезены из зарубежных государств, где они остались в связи с закрытием границ из-за сложной эпидобстановки в мире. Многие граждане России всё ещё остаются за рубежом без возможности вернуться домой.