Хабаровск, , 04:39 — REGNUM В Таиланде, в связи с прекращением авиасообщения из-за пандемии коронавируса, остаются почти 200 жителей Хабаровского края. На ближайшее время запланирован вывозной прямой рейс на Хабаровск. Но он сможет взять на борт не более 128 пассажиров.

Читайте также: В Таиланде застряли около 100 жителей Сахалина

Как выяснило ИА ДВ-Новости, люди находятся в Таиланде уже почти месяц. У них были куплены билеты, но рейсы отменили. Среди хабаровчан много маленьких детей, пожилых людей. Людей с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом. У последних заканчиваются лекарства и взять их негде.

Региональное правительство ранее сообщило о 187 хабаровчанах, застрявших в Таиланде. Почему за ними отправляют борт на 128 человек — неизвестно.

В пресс-службе минтранса Хабаровского края изданию сообщили, что ждут разъяснений из Минтранса РФ.

Ни на официальном сайте губернатора и правительства Хабаровского края, ни на сайте регионального минтранса никакой информации для пассажиров нет.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель представительства МИД РФ на Сахалине Владимир Носов рекомендовал в связи с ситуацией с застрявшими за границей дальневосточниками, всем губернаторам ДФО направить коллективное обращение к полпреду президента Юрию Трутневу. Носов рекомендует добиваться составных рейсов на 2−3 субъекта. Сейчас только в Таиланде ждут возвращения на Родину около 600 дальневосточников. Зависли жители регионов ДФО в Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, на Фиджи.