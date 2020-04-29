Баку, 29 апреля 2020, 23:08 — REGNUM За сутки в Азербайджане выявили ещё 49 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 29 апреля в пресс-службе правительства страны.
Общее количество заражённых коронавирусом в стране достигло 1766, летальных исходов — 23, число излечившихся — 1267.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане с 27 апреля начали отменять некоторые ограничительные меры, ранее введённые из-за пандемии.
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