Баку, , 16:37 — REGNUM Ряд введённых из-за паднемии в Азербайджане карантинных мер будет отменён, сообщили 24 апреля в правительстве страны.

Первые шаги по смягчению карантинного режима запланированы на 27 апреля. В частности, начнут приостановленную из-за пандемии работу те, кто занимается индивидуальным преподаванием.

Также возобновят работу точки по торговле канцтоварами, книгами, а также фотоателье, компании, занимающиеся печатью и копированием. Торговать смогут продавцы бытовой, компьютерной и оргтехники, мебели, автомобилей.

Планируется также возобновление торговли одеждой, обувью, косметикой, парфюмерией, ювелирными изделиями. Торговые центры в Азербайджане при этом открывать на этом этапе не планируется.

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