Сараево, , 18:35 — REGNUM В Боснии фиксируют рост числа выявленных случаев COVID-19 за сутки после ослабления карантина, 29 апреля сообщает агентство Reuters.

По официальной информации, за 24 часа было зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом и две смерти. Днем ранее были выявлены 20 заболевших.

Общее число выявленных случаев COVID-19 возросло до 1677, 65 человек скончались от заболевания. Карантин в Боснии и Герцеговине был введен в марте, ограничения в ряде регионов были ослаблены несколько дней назад.

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