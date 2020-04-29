Исламабад, , 17:48 — REGNUM Правительство Пакистана готовится к снятию большей части ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, 29 апреля сообщает агентство Reuters.

Пакистанские власти уверены, что смогут держать эпидемию под контролем без жестких карантинных мер, которые уже принесли стране крупные экономические издержки.

«Показатели смертности далеко не такие, как мы наблюдаем в других странах» , — заявил журналистам министр планирования Пакистана Асад Умар.

По словам чиновника, коммерческая и промышленная деятельность страны должна перейти к нормальному режиму за ближайшие несколько недель.

В настоящий момент в Пакистане подтверждены более 15 000 случаев COVID-19, в том числе 335 смертей от заболевания.

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