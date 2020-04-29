Усть-Каменогорск, Казахстан, , 11:53 — REGNUM В Казахстане возобновят авиасообщение между Усть-Каменогорском и Алма-Атой. Об этом 29 апреля написал аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

По его словам, воздушное сообщение также запустят еще по трем маршрутам: Усть-Каменогорск — Алма-Ата, Семипалатинск — Нур-Султан и Семипалатинск — Алма-Ата.

«Мы одними из первых в стране среди областей в начале мая открываем воздушное сообщение», — написал Ахметов. Авиасообщение планируется запустить в начале мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Казахстане планируют восстановить ежедневное авиасообщение между Нур-Султаном и Алма-Атой.

Читайте также: В Казахстане назвали стоимость билетов на возобновленные авиарейсы