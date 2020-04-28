Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Стоимость билетов на авиарейсы Нур-Султан — Алма-Ата не превысят 30 тыс. тенге ($69,4), сообщили 28 апреля в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В министерстве отметили, что количество рейсов и частоту воздушных судов могут увеличить в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Стоимость билетов на первые авиарейсы в стране составит от 7 до 30 тыс. тенге ($16,2−69,4). Цена зависит от даты и времени покупки билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости запуска воздушного сообщения между Алма-Атой и Нур-Султаном. Рейсы начнут выполнять с 1 мая.

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