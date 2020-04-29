Москва, , 09:30 — REGNUM Почти треть работающих жителей России (29%) готовы самоизолироваться на работе при предоставлении соответствующих условий, чтобы на заразиться коронавирусом, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Треть работодателей намерены сохранить «удалёнку» после карантина

Не хотят самоизолироваться на рабочем месте 27% граждан. У 25% работа не предусматривает подобных условий. Уже работают в режиме самоизоляции 6% (медики, вахтовики и др.).

Чаще в карантин по коронавирусу хотят самоизолироваться на работе мужчины, чем женщины — 36% против 23% и люди старше 45 лет (34%).

Опрос проведен 27—28 апреля 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 268 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за режима карантина по коронавирусу 32% работодателей снизили зарплаты сотрудникам.

Читайте также: Треть работодателей в РФ снизили зарплаты сотрудникам