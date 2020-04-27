Москва, , 11:09 — REGNUM В России из-за режима карантина по коронавирусу 32% работодателей снизили зарплаты сотрудникам, 34% отправили работников в отпуск за свой счет, приводит данные опроса аналитический центр НАФИ.

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Отменили премии и бонусы 21% предпринимателей. Уволили сотрудников 18% руководителей компаний, в основном в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (34%). Перевели работников на другие должности 3%.

55% работодателей заявили, что в ближайшие три месяца они сократят штат. 29% не планируют изменять количество сотрудников. Увеличить штат намерены лишь 2% руководителей компаний.

Опрос проведен 15−22 апреля 2020 года. Опрошены 1500 представителей микро-, малого и среднего бизнеса во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство предпринимателей в России (60%), арендующих помещения, уже имеют просрочки по арендным платежам.

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