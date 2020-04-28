Женева, Швейцария, , 13:38 — REGNUM С начала пандемии коронавирусной инфекции на Африканском континенте зарегистрировано более 33 тыс. случаев заболевания COVID-19. Такие данные 28 апреля представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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«Более 10 тыс. пациентов выздоровели, 1,4 тысячи скончались», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом выявлено в ЮАР (4793 случаев), Египте (4782) и Марокко (4115).

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля, по данным ВОЗ, в мире коронавирусная инфекция подтверждена у 2 883 603 человек. Так, больше всего случаев заражения коронавирусом — 1 359 380 — в Европейском регионе. Ещё свыше 1,14 млн случаев инфицирования приходятся на США. С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 198 842 человека, у которых был диагностирован COVID-19.