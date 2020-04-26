Кейптаун, , 13:35 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Африке достигло 29 212. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на статистические данные, предоставляемые Университетом Джонса Хопкинса.

В соответствии со статистикой, случаи заражения коронавирусом были выявлены в 53 странах континента. Всего от заболевания COVID-19 в Африке вылечились 8949 человек, а 1326 скончались.

Отмечается, что наибольшее число случаев заражения коронавирусом на континенте выявлено в ЮАР — 4361, Египте — 4319, Марокко — 3897 и Алжире — 3256.