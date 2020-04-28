Москва, , 08:48 — REGNUM В России каждый пятый работодатель (20%) готов сохранять режим удаленной работы для части своих сотрудников после карантина по коронавирусу, 7% — для всех сотрудников, приводит данные опроса аналитический центр НАФИ.

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В начале периода самоизоляции 33% предпринимателей перевели часть сотрудников на «удалёнку». Весь штат сотрудников перевели 11% организаций.

Чаще переходили на удаленный режим работы крупные компании с штатом более 250 человек (67%), реже — микропредприятия со штатом до 15 человек (24%).

Опрос проведен 15−22 апреля 2020 года. Опрошены 1500 представителей микро-, малого и среднего бизнеса во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за режима карантина по коронавирусу 32% работодателей снизили зарплаты сотрудникам.

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