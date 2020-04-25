Лондон, , 21:25 — REGNUM Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в мире превысило 200 тыс. человек на 25 апреля, согласно подсчету агентства Reuters.

Данные Reuters близки к подсчету мониторингового центра Университета Джона Хопкинса, который объявил о том же числе жертв COVID-19 в мире чуть ранее.

Агентство отмечает, что до момента подтверждения 100 тыс. смертей потребовался 91 день, до достижения после этого отметки 200 тыс. смертей потребовалось 16 дней.

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