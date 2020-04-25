Балтимор, США, , 21:12 — REGNUM Число умерших в результате заражения коронавирусом во всём мире превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщает 25 апреля американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По подсчётам университета, за последние сутки в мире скончались ещё 5584 пациента с COVID-19, общее число зафиксированных летальных исходов достигло 201 508.

Сообщается также, что за сутки выявлено 80 689 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инцифированных возросло до 2 891 073 человек.

Следует отметить, что данные университета различаются с последней оценкой Всемирной организации здравоохранения, по сведениям которой, во всём мире на сегодняшний день скончались около 188 тысяч больных COVID-19, число инфицированных превысило 2,7 млн.

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