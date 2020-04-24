Ташкент, 24 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Комплекты аппаратов для лечения легочных болезней передала Узбекистану пекинская компания. Об этом сообщили в пресс-службе национальной палаты инновационного здравоохранения республики.
Четыре комплекта аппаратов КТЭА-ТТS Treatment Device спасали пациентов в Ухане. Они показали свою эффективность именно в эпицентре распространения коронавируса в КНР. Подобные аппараты теперь стоят во многих больницах страны.
Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения в Узбекистане составляет 1778, несмотря на это в больницах республики подготовили 16 тыс. койко-мест для заразившихся пациентов.
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