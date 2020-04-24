Ташкент, , 11:33 — REGNUM Около 16 тыс. койко-мест подготовлено в Узбекистане для пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алишер Шадманов на заседании международного пресс-клуба.

По его словам, Узбекистан начал готовиться к эпидемии коронавируса два месяца назад. Шадманов считает, что три года назад система здравоохранения республики не смогла бы выдержать таких больших нагрузок.

Министр добавил, что Узбекистан приобрел опыт выявления и лечения пациентов, инфицированных вирусом, а также изучил международный опыт борьбы с инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в Узбекистане выявили 1778 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 592 человека, скончались семь пациентов.

Читайте также: Коронавирусом в Узбекистане заразились 1778 человек