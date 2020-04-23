Якутск, , 08:28 — REGNUM Якутия из резервного фонда правительства РФ на борьбу с коронавирусом получит более 500 млн рублей, а также аппараты ИВЛ и автомобили скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

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«На средства индивидуальной защиты и дополнительные койко-места выделено 388 млн рублей, на стимулирующие выплаты медикам — 196,8 млн рублей, закуплено два аппарата ИВЛ и 11 машин скорой медицинской помощи», — пояснили в Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ регионам Дальнего Востока выделяет миллиарды рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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