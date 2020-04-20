По данным на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 заболевший в 85 регионах. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 3446 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек. Проведено более 2 млн тестов.

Как заверил сограждан президент России Владимир Путин, «мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо».

«Работаем при этом на опережение», — добавил президент.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, «сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все необходимое современное лечение».

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