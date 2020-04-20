Песков заявил о недостаточном уровне запаса средств защиты в ряде регионов
В России пока еще остаются регионы, в которых недостаточно запаса индивидуальных средств защиты, заявил 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Международный кинофестиваль «Герой и Время» на Ставрополье посвятят врачам
Международный кинофестиваль «Герой и Время» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в 2021 году планируется посвятить докторам. Так организаторы намерены отблагодарить медиков за их усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Ростовской области зарегистрирован 671 случай внебольничной пневмонии
В Ростовской области в период с 1 по 19 апреля зарегистрирован 671 случай внебольничной пневмонии.
В Москве 60 выздоровевших от COVID-19 сдали плазму для больных
Донорами плазмы крови стали в Москве 60 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 20 апреля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Воронежской области скончался пациент с подозрением на коронавирус
59-летний мужчина с подозрением на коронавирус скончался в Борисоглебской районной больнице в Воронежской области, сообщили 20 марта в региональном оперштабе. Как сообщается, житель Поворинского района 7 апреля вернулся из Москвы — там он работал вахтовым методом. 13 апреля заболел, 16 апреля вызвал скорую помощь и был доставлен в инфекционное отделение Борисоглебской РБ.
На Среднем Урале перепрофилировали 158 предприятий под борьбу с COVID-19
Уже 158 свердловских производств перепрофилировали свою деятельность для борьбы с COVID-19.
В Ленобласти власти закрыли на карантин хостел с заболевшими мигрантами
Глава Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский выпустил распоряжение закрыть на карантин хостел для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка, где были выявлены 123 человека с коронавирусной инфекцией.
В Прикамье на борьбу с коронавирусом пожертвовано почти 139 млн рублей
В Пермском крае в фонд по борьбе с коронавирусом от благотворителей поступило 138,7 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
За выходные дни (18−19 апреля) собрано пожертвований на 700 тыс. рублей. Денежные средства, поступившие в рамках благотворительной акции, идут на приобретение средств индивидуальной защиты и специализированных пакетов, куда складывают и утилизируют опасные медицинские отходы.
В РСО-Алании вышли на митинг против действий властей в условиях коронавирус
В Северной Осетии пытаются устроить несанкционированную акцию протеста, ранее объявленную на 20 апреля. Ряд местных жителей намерены выступить против действий властей региона, направленных на недопущение распространения на территории республики коронавируса.
В Астраханской области выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 20 апреля подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 136 подтверждённых случаев.
Крымские туристы, застрявшие в Таиланде, отказываются ехать домой
Вопрос с возвращением нескольких десятков крымчан из Таиланда удалось уладить, однако часть туристов отказались возвращаться на полуостров. Об этом 20 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
Иркутский областной суд принял к производству иск жителя Иркутска Валерия Тетерина, который требует признать незаконным введение в регионе режима полной самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В больницах Рязани с коронавирусом лежат 75 пациентов
75 человек с подтверждённым коронавирусом находятся на лечении в медицинских учреждениях Рязани. Четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 20 апреля в региональной оперативной группе.
Более 1000 нарушителей самоизоляции в Иркутской области будут привлечены к ответственности. Особенное внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют детям, которые находятся на улице или в общественных местах без сопровождения взрослых. За минувшую неделю выявлено 319 фактов нарушения самоизоляции несовершеннолетними.
Меры административного воздействия будут приняты в отношении 266 родителей. Чаще всего подобные факты выявлялись в Братске (106), Иркутске (71), Усть-Илимске (59), Ангарске (23) и Усолье-Сибирском (18) — оперативный штаб.
Песков: пока нет выводов об эффективности мер в регионах против COVID-19
В Кремле пока не делали выводов об избыточности или недостаточности ограничительных меры в российских регионах. Об этом 20 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Ивановской области число заражённых коронавирусом превысило 200 человек
20 новых заражённых коронавирусом выявили в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе 20 апреля.
Иркутская область. В Братске, Шелехове и Тайшете начали строительство отделений для лечения пациентов с внебольничной пневмонией.
Корпуса строят, чтобы разгрузить Иркутскую областную инфекционную больницу, которая сейчас принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Новые медучреждения появятся в Иркутской области благодаря финансовому участию Олега Дерипаски. В Тайшете и Братске работы уже начались. В Шелехове были сложности с выбором земельного участка, однако вопрос удалось оперативно решить благодаря вмешательству главы региона Игоря Кобзева.
Стационары в Братске и Тайшете рассчитаны на 30 коек, в Шелехове — на 60 с возможностью расширения. Больных будут помещать в одноместные палаты с автономной вентиляцией. Строительство корпусов должно завершиться во второй половине июля этого года.
В Хакасии ещё одна пациентка излечилась от COVID-19
Жительница Хакасии, которую 5 апреля госпитализировали с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», выздоровела.
В Ростове-на-Дону новый режим перемещения будут действовать до 15 мая
Новый режим въезда в Ростов-на-Дону и перемещений по областному центру будет действовать до 15 мая. Такой датой обозначен срок действия новых разрешительных документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Челябинский губернатор объяснил подход власти к коронавирусному режиму
В борьбе против коронавируса власть ищет баланс между предотвращением распространения инфекции, качеством жизни населения и поддержанием экономики.
Информационная бдительность: основной способ борьбы с фейками
Фейк-новости по России системно мониторятся, особенно по регионам. Особенно важно в период пандемии коронавируса перепроверять информацию. В Общественной палате работает добровольческий проект «Фейкам нет!».
СМИ: в Москве умер начальник отдела ППС по Западному округу
В Москве начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает 20 апреля ТАСС со ссылкой на источник.