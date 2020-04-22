Москва, , 08:57 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в мае, к концу этого месяца будет снижение заразившихся. Об этом заявил главный врач московской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

«Сейчас у нас с вами получается, что до мая мы идем вверх, в мае мы идем на плато, ну, вот к концу мая мы пойдем вниз», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в России выявили 52 763 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 3873 человека, скончались — 456. Наибольшее число заразившихся обнаружено в Москве — 29 433. Российские лаборатории выполнили 2,2 млн тестов на коронавирус.

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