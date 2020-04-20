Москва, , 12:55 — REGNUM Фейк-новости по России системно мониторятся, особенно по регионам. Особенно важно в период пандемии коронавируса перепроверять информацию. В Общественной палате работает добровольческий проект «Фейкам нет!». Это сайт, где не только киберволонтреы, но и сами граждане присылают ссылки на фейк-ньюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОП РФ Александр Малькевич.

«Плюс на сайте ОП РФ запущен целый раздел антифейков с консультацией экспертов, с опровержениями, чтобы люди понимали природу этих ложных сообщений и знали, по каким алгоритмам они создаются.

К сожалению, сейчас приходится фиксировать, что фейки четко структурируются на две большие группы. Первая группа — фейки должны вызывать максимально панические настроения (большие жертвы, все умирают, и т. д.). Это огромная волна, которая нагоняет жути.

Вторая группа — это мошенничество, связанное с фейк-новостями. Мошенники пользуются этой ложной информацией (например, продажа цифровых пропусков). Особенно в рекламе мошенников преуспел Фейсбук. Также существует фишинговая рассылка писем, например, от ВОЗ о предоставлении вакцины от коронавируса и другие сообщения от мошенников.

С мошенниками надо бороться усилением ответственности, ужесточением наказания. Особенно нужно тяжелое наказание за мошенничество в отношении пожилых людей, потому что они очень доверчивы.

Что касается борьбы с традиционными фейками, то здесь закон принят, поправки про усиление ответственности за фейки вступили в силу 31 марта 2020 года. Но мне кажется, что упущено два момента.

Первое — очень много фейков распространяется на западных площадках, ни них нельзя повлиять. Они игнорируют жалобы на ложные новости, и ничего сделать нельзя, только попросить не размещать. Поэтому в этой ситуации нужно усиливать ответственность — иностранные платформы должны регистрироваться в России. Их подразделения и филиалы должны работать в российском правовом поле. Иначе приходится их уговаривать удалять те или иные неподтвержденные новости.

Второе — нужно бороться с анонимностью в интернете. Люди распространяют слухи в соцсетях, просмотрев конспирологические ролики, их используют втемную. Власти их найдут и накажут, а авторы роликов наказания не понесут. То есть страдают простые люди, а провокаторы таких роликов выходят сухими из воды. Их нельзя вычислить, потому что они анонимы.

В ситуации распространения фейков о коронавирусе для людей сейчас важна ответственность, она возрастает. Нужно обязательно перепроверять информацию, особенно подозрительные звонки, письма, сообщения по sms.

Если человек узнал что-то сенсационное, надо обязательно проверить информацию в официальных источниках. То есть самое главное для граждан — информационная бдительность», — высказал свое мнение Александр Малькевич.

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