Ситуация с короновирусом только набирает обороты: губернатор Приморья
В Приморье дополнительно будут развёрнуты ещё 400 инфекционных коек, оборудованных аппаратами ИВЛ.
В Красноярске начали тестировать электронные пропуска
В Красноярском крае начали внедрять электронные пропуска для граждан на период самоизоляции. О начале 16 апреля тестирования системы в Красноярске сообщает газета «Городские новости» со ссылкой на министра цифрового развития и связи Красноярского края Николая Распопина.
На Пасху с маской — на Чукотке в храмах обеспечат защитными средствами
Священнослужители Чукотского автономного округа призвали прихожан воздержаться от присутствия в храмах на богослужениях в Пасху, но, а тем, кто решится поучаствовать в церковных праздниках, будут выдавать защитные маски.
В свете борьбы с пандемией в России были введены послабления при проведении государственных закупок. Нововведения активно используют при закупке главного инструмента борьба с заразой — аппаратов ИВЛ.
Начиная с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения закона о контрактной системе. Среди нововведений — возможность проводить закупки у единственного поставщика, закупать любые товары и услуги в том количестве, которое нужно, «если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно», временно снимается обязанность проводить предварительный отбор и запрос котировок, до 31 декабря 2020 года при проведении закупок у малого бизнеса заказчики вправе не требовать обеспечение исполнения контрактов и гарантийных обязательств. Помимо этого, неустойки за нарушения контрактов в 2020 году будут списаны, а также определено, что в рамках закупок «под ключ» «можно закупать любое предусмотренное проектной документацией оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта, а не только медицинское оборудование, как это было установлено ранее».
Медтехника для борьбы с коронавирусом: к кому утекают финансовые ручейки?
В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 16 апреля, за прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых пациента с коронавирусом.
В Перми завершился карантин для двух отделений инфекционной больницы
Завершилась двухнедельная обсервация двух отделений Пермского краевой клинической инфекционной больницы. Проводится заключительная дезинфекция, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Все здоровые сотрудники и пациенты, которые находились в отделениях, отпущены домой на самоизоляцию. В период домашнего карантина за ними будет осуществляться меднаблюдение. Те, кто не имеет возможности для самоизоляции на дому (15 человек), проведут две недели в госпитале ветеранов войн, на базе которого развернут обсерватор.
Количество выявленных зараженных коронавирусом на Алтае не изменилось
По данным на утро 16 апреля, в Алтайском крае по-прежнему зарегистрировано 48 выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией не увеличилось, передаёт региональный оперативный штаб.
Под медицинским наблюдением находится сейчас 1083 человека, на инфекцию обследовано 11 650 человек.
В Томской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
На утро 16 апреля в Томской области остаются подтверждёнными 15 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека уже выздоровели, сообщили в региональной администрации.