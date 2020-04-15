В России неуклонно растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. Единственным регионом в стране, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения, — остался Горный Алтай.

По данным на 15 апреля, общее количество заражённых коронавирусом составило 24 490 человек. Региональные власти ужесточают требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, организовывая обсерваторы, вводя спецпропуска для передвижения, ограничивая въезды на территорию для иногородних.

Эксперты расходятся в прогнозах относительно ожидаемой даты пика заражения — прогнозы одних специалистов указывают на конец апреля, другие упоминают более поздние даты.

О статистике заражения и мерах по нераспространению короновирусной инфекции — в трансляции ИА REGNUM.