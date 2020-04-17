Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Более 4,5 тыс. человек с диагностированным заболеванием COVID-19 скончались в США за сутки. Таковы данные за 17 апреля, опубликованные на сайте университета Джонса Хопкинса.

Всего в стране зарегистрировано 33 268 смертей среди пациентов с выявленным коронавирусом. Больше всего смертельных случаев в городе Нью-Йорк — 11 477.

Общее количество пациентов с выявленным коронавирусом превысило 671 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что связанные с коронавирусом ограничения скоро будут сняты в 29 штатах. Это план раскритиковала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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