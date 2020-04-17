Вашингтон, , 07:13 — REGNUM План президента США Дональда Трампа, касающийся снятия ранее установленных из-за коронавируса ограничений в штатах, подвергла критике спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, 16 апреля сообщается на ее официальном сайте.

Пелоси назвала принятый Трампом документ «расплывчатым и непоследовательным». Спикер подчеркнула, что в стране спустя шесть недель после начала эпидемии так и не налажен процесс массового тестирования жителей.

Она считает, что продолжение отмеченной ситуации приведет к дальнейшим смертям и экономическому провалу в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля издание The Washington Post распространило информацию о том, что план Трампа по снятию ограничений в американских штатах содержит три фазы.

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