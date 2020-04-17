Хабаровск, , 05:26 — REGNUM В Хабаровском крае утром 17 апреля был зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусной инфекцией, увеличение на 14 человек за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Десять человек выздоровели, три пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. На лечении находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие получают лечение в инфекционном госпитале. Шесть человек подключены к ИВЛ», — рассказали в краевом минздраве.

Третьей жертвой коронавируса стал пациент 85 лет, у которого был диагноз «двусторонняя вирусная пневмония», вызванная COVID-19. Под подозрением на коронавирус — ещё 33 человека. В инфекционном госпитале — 87 пациентов с внебольничными пневмониями и 25 с ОРВИ. В изоляторах — 7 человек.

Под наблюдением врачей 700 человек, прибывших из-за границы, из них более 80 — в обсерваторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае самой маленькой пациентке, зараженной коронавирусной инфекцией — семь месяцев. Её состояние врачи оценивают как средней тяжести.