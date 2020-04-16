Сан-Франциско, США, , 16:35 — REGNUM Социальная сеть Facebook заявила об удалении «сотен тысяч» фальшивых новостей о COVID-19 за март и предупреждениях пользователям еще в случае 40 млн сомнительных постов, 16 апреля сообщает агентство Reuters.

Блокировки касались панических сообщений, а также заявлений, которые могли нанести вред здоровью людей. Например, советы использовать в качестве лекарства то, что ими не является.

«Мы также скоро начнем показывать сообщения в новостной ленте людям, которые ранее занимались вредной дезинформацией, связанной с COVID-19» , — заявил глава соцсети Марк Цукерберг.

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