Минск, , 13:21 — REGNUM Медики в Белоруссии выявили 476 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 4204. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 65 пациентов. За минувшие сутки скончались четыре пациента. Общее число жертв достигло 40.

Отметим, в Белоруссии проведено 81 тыс. тестов на COVID-19. Коронавирус обнаружен у 116 детей — все случаи протекают в легкой форме.

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