Москва, , 13:10 — REGNUM Правительство России даст оценку эффективности принимаемых в регионах России мер по борьбе с пандемией коронавируса и поддержке экономики на фоне эпидемии. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, этим вопросом российскому правительству предстоит заняться с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Дать оценку их (мер. — прим. ИА ИА REGNUM) достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер», — говорится в списке поручений.

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По результатам проведённого анализа правительство должно будет направить в регионы рекомендации относительно целесообразности принятия соответствующих мер с учётом их эффективности и изменения санитарно-эпидемиологической обстановки. Доклад о выполнении поручения Путин ждёт до 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к согражданам 2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что главам регионов следует выбирать ограничительные меры в связи с пандемией в зависимости от ситуации: где-то установить более жесткие ограничения, а «где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений».