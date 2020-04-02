Москва, , 17:23 — REGNUM Главам регионов следует выбирать ограничительные меры в связи с пандемией в зависимости от ситуации, сообщил российский президент Владимир Путин в своём обращении к согражданам 2 апреля.

Он пояснил, что в регионах разная эпидемиологическая обстановка: где-то заражённых больше, а где-то ещё не выявлено ни одного случая. Разная и плотность населения.

Путин «Поэтому где-то должны соблюдаться более жёсткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что главы регионов на время карантина получат дополнительные полномочия.

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