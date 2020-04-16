Москва, , 13:17 — REGNUM Больше всего российских граждан остаётся в Таиланде, Индии и Индонезии, вопрос об их возвращении на родину прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 апреля телеканалу «Звезда».

В других странах группы соотечественников, которые, так или иначе, хотят вернуться, насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, добавила она.

По словам Захаровой, дипломаты сталкиваются с разными препятствиями к возвращению российских граждан. Это блокировки или введение чрезвычайных мер, рассредоточенность сограждан по стране. Многие не смогли получить материальную помощь из-за неправильного оформления заявок на Госуслугах.

Она уточнила, что в МИД рассмотрели более 8 тыс. заявок, по большинству из них деньги прошли.

«Если получен отказ, нужно переоформить. Сколько судеб, столько и проблем», — сказала Мария Захарова.

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