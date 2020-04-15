Москва, , 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. Теперь дети оказались в сложном положении из-за пандемии коронавируса, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на её странице в Facebook.

Она подчеркнула, что российским дипломатам не сообщали о программах, предполагающих вывоз школьников.

«Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей», — отметила Захарова.

В 2014 году Россия отказалась от участия в одной из программ школьных обменов, так как организаторы не могли гарантировать, что дети благополучно вернутся домой. Однако в США «не успокоились и стали действовать тайком», добавила димпломат, пока афера не вскрылась в критический момент.

Посольству России в Вашингтоне власти США сообщили о 74 старшеклассниках из РФ, которые приехали в страну осенью 2019 года, чтобы учиться. Подробности о школьниках неизвестны, у российской стороны пока нет их списков. Более того, в посольство обращаются другие несовершеннолетние граждане России, которые также участвовали в американских программах.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — сказала Захарова.

Дипломаты выясняют подробности ситуации.