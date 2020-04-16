Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM Республика Алтай остаётся единственным регионом в России, где нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, для недопущения завоза инфекции на въезде в республику на Чуйском тракте усилят разъяснительную работу.

Кроме того, глава региона Олег Хорохордин предложил рассмотреть вопрос о создании дополнительного временного поста на границе с Алтайским краем.

«Вирус к нам могут только завезти, я призываю тщательно контролировать соблюдение вернувшимися жителями режима самоизоляции», — отметил он.

Напомним, что турбазам и санаториям в регионе запретили до 1 июня принимать туристов. Глава поручил активнее контролировать соблюдение запрета, а также проверять так называемые «зелёные» дома, которые владельцы могут сдавать в аренду туристам.

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