Горно-Алтайск, , 11:15 — REGNUM Все граждане, прилетевшие в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербург транзитом через Новосибирск проходят усиленный контроль с использованием тепловизионного оборудования. После чего, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, им выдают постановления об обязательной самоизоляции на 14 дней.

Если прибыли местные жители, то они проходят карантин у себя дома. Остальных же, если они не могут указать конкретное место пребывания, помещают в обсреватор.

«В течение всего периода изоляции за гражданами будет осуществляться медицинское наблюдение. На 10 день после прибытия медицинские работники проведут обследование прибывших граждан на наличие коронавируса», — отметили в управлении.

Сотрудники напомнили также гражданам, прибывающим из-за границы, а также из Москвы и Санкт-Петербурга на машине, о необходимости сообщать свои данные на «горячую линию». В случае нарушения требований об изоляции будут применяться административные санкции.

Напомним, прямые авиарейсы из Горного Алтая в российскую столицу были прекращены в начале апреля. Как сообщало ИА REGNUM, с 14 апреля также приостановлено авиасообщение Горно-Алтайска с Красноярском в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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