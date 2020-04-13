Горно-Алтайск, , 13:39 — REGNUM Жители Алтая распространяют в мессенджерах обращение на имя руководства республики с требованием закрыть границы региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом рассказал глава Олег Хорохордин, добавив, что такое решение находится вне его компетенции.«Ещё раз обращаю внимание жителей, что принять такое решение может только президент России или председатель правительства РФ», — отметил он.

Он также напомнил, что ни один российский субъект к настоящему моменту свои границы не закрыл. Есть лишь случаи закрытия районом при вспышке заболеваемости на его территории.

Напомним, в соседней Туве таким образом закрыли отдалённый Тоджинский район. Въезд и выезд из него разрешили только оперативным силам, задействованных в мероприятиях по нераспространению коронавируса, а также службам, обеспечивающих жизнедеятельность района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выявили заражение коронавирусом у нескольких жителей села Ырбан, у которых гостил турист из Красноярска.

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