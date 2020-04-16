Москва, , 09:03 — REGNUM Исследование 19 образцов творожной массы с изюмом, представленной на российском рынке, провели специалисты Роскачества. Продукцию проверили по 67 показателям, сообщает 16 апреля пресс-служба организации.

Творожную массу закупили по цене от 22 до 60 рублей за 100 г. Ни в одном из образцов не нашли растительного жира, также не выявлено консервантов, загустителей, сахарозаменителей. В одном случае, в продукции «Вологжанка», обнаружено повышенное содержание свинца.

В творожной массе «От фермера» были обнаружены группы бактерий кишечной палочки, а в образцах «Ностальгия», «Свитлогорье», «Ирбитская», «ВкусВилл» и «Останкинское 1955» — превышения по содержанию плесени.

Отмечено также, что у всех брендов, кроме одного, содержание жира было либо больше, либо меньше заявленного. В двух товарах выявлены излишки сыворотки, что придало вкусу творожной массы прогорклость, повышенную кислотность, мучнистость.

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