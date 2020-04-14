Москва, , 10:06 — REGNUM Вся консервированная кукуруза, которая представлена на российском рынке, не содержит генно-модифицированных организмов. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, протестировавшие этот продукт питания на наличие ГМО и потенциально вредных веществ, в числе которых тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, синтетические красители и консерванты.

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"Результаты исследования показали, что ни в одном из продуктов эксперты не обнаружили генно-модифицированные организмы», — подчеркнули в организации.

Также в исследуемых образцах не было обнаружено нарушений и по микробиологическим показателям. В консервированной кукурузе эксперты не выявили консерванты и красители, а также пестициды — даже их следовых количеств. Кроме того, содержание потенциально вредных веществ, в числе которых тяжёлые металлы и радионуклиды, соответствует нормам российского законодательства и опережающего стандарта Роскачества.

«Вся исследованная продукция соответствовала нормам российского законодательства», — прокомментировала директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королёва.

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Добавим, что для исследования была взята кукуруза консервированная наиболее популярных у жителе России 33 торговых марок. Продукт питания изучили по 47 показателям, отдельно продукцию проверили на 396 пестицидов. Большая часть консервированной кукурузы была изготовлена в России. Также в исследовании приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.

По результатам испытаний опережающему стандарту Российской системы качества соответствует продукция шести торговых марок: «Едим дома», «Кормилица», «Скатерть-самобранка», Globus, Lutik, Solvita.