Магадан, Магаданская область, , 08:39 — REGNUM На утро 16 апреля в Магаданской области зарегистрировано заражение коронавирусной инфекцией у 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава Колымы.

Читайте также: Россия противостоит угрозе распространения коронавируса — все новости

По словам главного внештатного областного инфекциониста Елены Кузьменко, в Магаданской области подтверждено 20 положительных тестов на коронавирус. У 12 пациентов есть клинические проявления коронавирусной инфекции.

Медики проверяют сотрудников артели «Кривбасс» в Ягоднинском районе. Оставшиеся вахтовики на карантине получают лечение в «домашнем режиме» — их состояние равносильно лёгкому течению ОРВИ.

«Из 15 пациентов — пятеро доставлены в центральный госпиталь в Магадане. У троих выявлена пневмония различной степени тяжести, в аппаратах ИВЛ никто не нуждается. Состояние у заразившихся стабильное. В Магадан были вывезены пациенты, которые находятся в группе риска. У них есть хронические заболевания и кардиостимулятор. Кроме того, пять человек госпитализированы в Ягоднинскую районную больницу. Обследование артели продолжается. Все необходимые противоэпидемические и ограничительные мероприятия приняты», — пояснила Елена Кузьменко.

Она напомнила, что лаборатория особо опасных инфекций в Магадане получила сертификат, подтверждающий достаточный уровень проведения и окончательного подтверждения анализов на коронавирус. Теперь анализы на коронавирус не нужно отправлять в Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции.