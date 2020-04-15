Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Властям следует перейти к прямым выплатам населению, которое вынужденно не работает из-за карантинных мер в связи с коронавирусом. Об этом заявил 15 апреля петербургский беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Резник сослался на данные, согласно которым 1 млн 75 тыс. петербуржцев, которые так или иначе задействованы в сфере малого и среднего бизнеса, финансово пострадают от принятых властями мер в связи с эпидемией. «Понятно, что наш бюджет не справится с выплатами», — сказал Резник.

На его взгляд, региональные главы и парламенты должны требовать поддержки из федеральной казны и Фонда национального благосостояния, а не проявлять «трусость и жадность».

«Когда еще тратить, когда наступает тот черный день, когда нужно тратить «кубышку» эту самую? Может, кто-то эту кубышку с собой собрался в потусторонний мир забрать, как египетский фараон?» — сыронизировал Резник.

«Мы трусим, не называя вещи своими именами, а федеральная власть жадничает», — добавил он.

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О необходимости прямых выплат гражданам из регионального бюджета заявил и «яблочник» Борис Вишневский. Он считает, что источники этих средств имеются.

«Есть за счет чего установить эти выплаты — от транспортной реформы, полное безумие которой, на мой взгляд, уже сегодня проявилось, и заканчивая инфраструктурными проектами, расходами на рекламу, на чемпионат Европы по футболу, выставки, форумы и патриотическое воспитание», — заметил он.

Он требует «поставить вопрос о той самой кубышке», накопленной за долгие годы, которую «никак не хотят тратить и раздавать гражданам, которым она на самом деле принадлежит».

«Для кого это все берегут — чтобы помочь Миллеру, Сечину и Ротенбергам? А в это время у нас в городе правительство заявляет, что у 35 тысяч школьников нет планшетов для дистанционного обучения, и предлагает тем, у кого есть лишние, им передать», — возмутился Вишневский.

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Добавим, президент Владимир Путин уже предложил направить малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь, чтобы они могли выплатить зарплаты.

Он добавил, что 200 млрд рублей следует передать на поддержку региональных бюджетов. Следует отметить, что далеко не все предприятия, которые были вынуждены прекратить работу, официально отнесены к «пострадавшим» отраслям, чем также недовольны петербургские парламентарии.

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