Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Множество видов предпринимательской деятельности не получает поддержки от властей, так как не считается достаточно «пострадавшими» от коронавирусных ограничений. Об этом заявил 15 апреля депутат петербургского Законодательного собрания от КПРФ, экс-председатель совета директоров строительной компании «Лидер Групп» Александр Рассудов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он заметил, что в своих региональных льготах Смольный зря ориентируется исключительно на распоряжение правительства РФ №670 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

«Оно, к сожалению, уже притча во языцех, охватывает далеко не все отрасли, которые пострадали. Это такой верхний срез, видение из Москвы жизни микробов на земле», — сказал Рассудов.

Так, например, пострадал не только общепит, но и книжные, канцелярские магазины, которые не считаются продающими товары первой необходимости и ни в какие реестры «льготников» пока не попадают.

«Огромное количество видов ретейла осталось незамеченным, они получаются «не пострадавшими», — подчеркнул Рассудов.

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Председатель комитета имущественный отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин предложил парламентарию отправить свои идеи в Смольный, пообещав, что список пострадавших отраслей будет расширяться.

«Мы будем добавлять, например, стоматологии там нет и прочего — вы сбросьте свои предложения, мы сами посчитаем», — отозвался Калугин.

Впрочем, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову («Единая Россия») не понравилось, что депутаты и чиновники так долго дискутируют по теме поддержки бизнеса, и Рассудова он прервал. «Если кому-то хочется побеседовать с Валерием Калугиным, вы на кофе его пригласите и беседуйте, сколько хотите», — заявил Макаров.

Заметим, что в реестре малого и среднего бизнеса в Петербурге, по данным на 2018 год, было 367 тыс. предпринимателей.

В среду, 15 апреля, Заксобрание приняло закон, который обнулит арендные платежи только 1 тыс. из них.

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